غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة، بعد غروب شمس اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2023م.

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وأكدت دار الإفتاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، وبذلك يكون اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة.

غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة

وأشارت إلى أن غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة وبداية العشر الأُول من ذي الحجة، وعلى ذلك تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا ، يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023 ، ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 .

هلال ذي الحجة في السعودية

من جانبه أعلن عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، أن الاثنين غرة شهر ذي الحجة وتكون وقفة عرفات الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى الأربعاء.

وتابع المنيع "بدأ شهر المحرم يوم الجمعة الموافق 21 إبريل الماضى، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، وعدد أيامه 30 يومًا، وبدأ شهر ذي القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو الماضى، وينتهى اليوم الأحد الموافق 18 يونيو ، وعدد أيامه 29 يوما".

واستكمل: "هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة (7 و37) دقيقة صباح اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة (7:07) ويغرب القمر بعدها في الساعة (7:43)، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس (29) دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرمة وتوقيتها".

وأوضح أنه بهذا يبدأ شهر ذي الحجة الإثنين الموافق 19 يونيو الجارى، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجارى هو يوم عيد الأضحى.