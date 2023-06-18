عاجل
منتخب مصر يتقدم على جنوب السودان في الشوط الأول ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو 130 جنيها أسعار اللحوم قبل الأضحى.. بشرى سارة
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة.. العيد الأربعاء 28 يونيو

هلال شهر ذي الحجة
هلال شهر ذي الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها استطلعت هلال شهر ذي الحجة، بعد غروب شمس اليوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية، الموافق الثامن عشر من شهر يونيو لعام 2023م.

 اقرأ أيضا.. غدًا.. بدء صيام العشرة الأولى من ذي الحجة

txt

رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.. الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

txt

السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة

وأكدت دار الإفتاء، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، وبذلك يكون اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة.

غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة 

وأشارت إلى أن غدا الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة وبداية العشر الأُول من ذي الحجة، وعلى ذلك تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا ، يوم الثلاثاء  27- 6 - 2023 ،  ويكون عيد الأضحى المبارك فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 .

هلال ذي الحجة في السعودية

من جانبه أعلن عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، أن الاثنين غرة شهر ذي الحجة وتكون وقفة عرفات الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى الأربعاء.

وتابع المنيع "بدأ شهر المحرم يوم الجمعة الموافق 21 إبريل الماضى، وانتهى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، وعدد أيامه 30 يومًا، وبدأ شهر ذي القعدة يوم الأحد الموافق 21 مايو الماضى، وينتهى اليوم الأحد الموافق 18 يونيو ، وعدد أيامه 29 يوما".

واستكمل: "هلال شهر ذي الحجة وُلد الساعة (7 و37) دقيقة صباح اليوم الأحد الموافق 18 يونيو الجارى، وتغرب شمس في هذا اليوم الأحد الساعة (7:07) ويغرب القمر بعدها في الساعة (7:43)، والفرق الزمني بين غروب الشمس قبل الهلال، وغروب الهلال بعد الشمس (29) دقيقة، وذلك بإحداثية مكة المكرمة وتوقيتها".

وأوضح أنه بهذا يبدأ شهر ذي الحجة الإثنين الموافق 19 يونيو الجارى، ويكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجارى، هو يوم عرفة، ويوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجارى هو يوم عيد الأضحى.

مواد متعلقة

رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير.. الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة

فضل صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة وتحريم صوم اليوم العاشر

العشر الأوائل من ذي الحجة.. غدًا يبدأ موسم الاجتهاد في العبادة

موعد صيام العشر من ذي الحجة 2023/1444

غدًا.. بدء صيام العشرة الأولى من ذي الحجة
الجريدة الورقية