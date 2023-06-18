ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان.. الأربعاء أول أيام العيد

استطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رؤية هلال ذي الحجة 2023، وثبوت رؤية الهلال داخل لجنة مرصد حلوان، ما يعنى أن غداً هو أول أيام شهر ذي الحجة 1444هـ.

المعهد القومي يعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة من مرصد حلوان

وأكد الدكتور محمد غريب، أستاذ بمعمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، إنه تم إبلاغ المفتي عن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، وننتظر قراره، حيث إنه هو من يعلن الرؤية الشرعية ويحدد مواعيد بداية الشهور العربية، ودار الإفتاء هى الجهة المنوطة عن إعلان بداية شهر ذي الحجة (ومواعيد عيد الأضحى) وباقي الشهور العربية.

رؤية هلال ذي الحجة

وأوضح "غريب"، أن المركز يقدم لها المشورة عن طريق الرصد والحسابات الفلكية التى يعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.



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ويعد منهج دار الإفتاء المصرية في رؤية هلال شهر عيد الفطر هو الجمع بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية.

موعيد عيد الأضحى المبارك

وكان أثار معهد الفلك الدولي جدل واسع، وذلك بسبب تحديد موعد عيد الأضحى المبارك في مصر، وزعم أن العيد سيحل علينا يوم الخميس بعد المقبل الموافق 29 يونيو.

وعلّق جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على إعلان معهد الفلك الدولي عن موعد عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أنه ليس لهم أي علاقة بمعهد الفلك الدولي، مشددًا على أن مصر دولة لديها حساباتها الفلكية ولجانها الشرعية لرؤية الهلال.

وأشار إلى أن هناك جهات مسئولة عن الأمر ويتم التنسيق مع بقية الدول العربية، موضحًا أن معهد الفلك الدولي، هو مركز وليد، ويعمل دائمًا على إثارة "الفتنة والبلبلة"، مؤكدًا أن هذا المشهد تعرضنا له خلال رؤية هلال شهر شوال، والذي ثبت خطأ هذا المعهد.

استطلعت السعودية، منذ قليل، هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، معلنة أن اليوم هو المتمم لشهر ذو القعدة وأن غدا هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك يكوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، وجاء ذلك بعد رؤية الهلال في مرصد تمير بالسعودية.