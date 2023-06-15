حالة الطقس| ظواهر جوية تتعرض لها البلاد

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية بعض الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية وهي الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاط الرياح

وأوضحت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح تتعرض له البلاد على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مؤكدة أن هناك استقرار في الاحوال الجوية على كافة الانحاء.

الطقس السائد

وذكرت، الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الانحاء يومي الجمعة والسبت بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية، مناشدة المواطنين بعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة، مما يُزيد من الشعور بحرارة الطقس.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 26