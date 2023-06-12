منخفض جوي يضرب البلاد.. تفاصيل حالة الطقس الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك حالة سريعة من التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد غدًا الثلاثاء نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلة هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



نشاط الرياح



وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا.



الطقس السائد



وذكرت، أن الطقس السائد معتدل في الصباح الباكر حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:



القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

الفصول الاربعة

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".