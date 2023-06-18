السعودية تعلن رؤية هلال شهر ذي الحجة

استطلعت السعودية، منذ قليل، هلال شهر ذي الحجة لعام 1444هـ، معلنه أن اليوم هو المتمم لشهر ذو القعدة وأن غدا هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك يكوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ.

جاء ذلك بعد رؤية الهلال في مرصد تمير بالسعودية.

وأعلنت ماليزيا، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غدا الإثنين هو المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الأربعاء 28 يونيو هو يوم وقفة عرفات ويوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن، هناك دولتين كشفا أعلنا أيضا تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة وهما إندونيسيا، وبروناي.

وعلى الجانب الآخر، تستعد دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هـ، ليتم بعدها تحديد موعد يوم عرفة وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2023.

سقيا الماء توفر 20 مليون عبوة ماء للحجاج

أكدت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة مواصلة تنفيذ برامج "سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام" بتوفير 20 مليون عبوة من المياه النقية والباردة خلال العام، بالإضافة إلى اعتمادها قرابة 8 ملايين عبوة لبرنامج سقيا الحجاج، و8 برادات للحجاج في عرفة ومزدلفة، فضلاً عن عدد المستفيدين من برامج السقيا في منافذ الحرم المكي بأكثر من 3 ملايين مستفيد.

وأشار عايض بن درهم، رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا، إلى أن عدد المستفيدين من برنامج سقيا الحاج في العام الماضي بلغ مليونين و62 ألفا و110 حجاج ومعتمرين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الأحد/.

من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية الدكتور أيمن بن سالم غلام أن التوقعات تشير إلى حرارة الطقس بوجه عام على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تتراوح فيه درجات الحرارة العظمى ما بين (43-45) درجة مئوية، بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين (27-30) درجة مئوية، خلال موسم الحج لهذا العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده غلام، اليوم بمرصد منى لاستعراض حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا وتنشط الرياح السطحية خلال النهار، ومن غير المستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية قد يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغبار.

وأوضح الدكتور أيمن غلام أن المركز يعمل وفق خطة تنفيذية متكاملة لمراقبة الأجواء على مدار الساعة تشمل المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والمنافذ والطرق السريعة المؤدية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفق أحدث التقنيات والبرامج الأرصادية الحديثة والمتمثلة في المراصد على مستوى المملكة ورادارات الطقس وصور والأقمار الصناعية والنموذج العددي السعودي، إضافة إلى المراصد المأهولة والمحطات الأوتوماتيكية والمتنقلة بالمشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد بالسعودية أنه تم تجهيز مركز إعلامي وتوعوي يعمل على مدار الساعة لخدمة وسائل الإعلام والأجهزة الحكومية والأهلية وأيضا برامجه التوعوية لحجاج بيت الله الحرام، حيث يقوم ببث نشرات الطقس اليومية ورسائل توعوية بلغات متعددة لتساعد الحجاج والجهات العاملة على تيسير حركتهم داخل المشاعر المقدسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة بالطقس، منوها بتنفيذ جائزة المركز الوطني للأرصاد لأفضل "الأعمال الإعلامية والتوعية" لموسم حج هذا العام تشمل وسائل الإعلام والجهات الحكومية والمشاركة بهدف تعزيز أهمية الطقس والمناخ ودوره المهم في أعمال الحج.