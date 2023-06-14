موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1444

مع اقتراب نهاية شهر ذي القعدة 1444 هـ، يسعى الكثير من المواطنين في مصر إلى معرفة موعد استطلاع شهر ذي الحجة 1444 هـ، ووفقًا للحسابات الفلكية ستكون بداية شهر ذي الحجة 1444 الإثنين المقبل 19 يونيو 2023.

وقفة عرفات

كما سيوافق يوم وقفة عرفات 9 ذي الحجة 1444 الثلاثاء 27 يونيو 2023، وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 1444 يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ولكن ستحسم دار الإفتاء الأحد المقبل رسميا موعد بداية شهر ذي الحجة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2023.

دار الإفتاء

ويتم استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء، عقب أذان المغرب، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وبذلك سيكون الإثنين المقبل 19 يونيو 2023 موعد بداية شهر ذي الحجة، في العديد من الدول.

العشر الأوائل من ذي الحجة

وتكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الإثنين 19-6، على أن يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة من هذا اليوم إلى موعد وقفة عرفات لعام 1444، التي تكون فلكيًا يوم الثلاثاء 27-6-2023.

فضل صيام يوم عرفة

كشفت دار الإفتاء المصرية، أن صوم يوم عرفة وهو أبرز وأهم مناسب فريضة الحج، سنة مؤكدة وقد اتفق الفقهاء على أن صيامه أمر مستحب لغير الحاج، وهذا لما ورد عن أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ"..أخرجه مسلم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس الساعة 5:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم الساعة6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية الساعة 6:16 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين الساعة 6:19 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح الساعة 6:34 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم الساعة 6:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو سمبل الساعة 6:37 صباحًا.