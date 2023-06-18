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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مصطفى فتحي يهز شباك جنوب السودان بهدف أول

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

سجل مصطفي فتحي هدف منتخب مصر الأول في شباك منتخب جنوب السودان، بالمواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء ودي دولي استعدادًا لاستكمال تصفيات أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وسجل مصطفي فتحي هدف منتخب مصر الأول في الدقيقة 18، بعدما وضع وجه القدم في الكرة من على خط الملعب يتدخل مرمى جنوب السودان بطريقة رائعة.
 

وبدأ منتخب مصر مباراة جنوب السودان بتشكيل مكون من:-
 

محمد صبحي في حراسة المرمى، وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وعلى جبر وأحمد فتوح في خط الدفاع، مهند لاشين ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو في خط الوسط، ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحى ومحمود كهربا في خط الهجوم.

وجاء على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب السودان كل من: "محمد أبو جبل وهشام صلاح ومحمود مرعي ومحمد حمدي ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد عبد القادر وغنام محمد ومحمد رضا بوبو وحسين الشحات وأحمد ياسر ريان.

بينما جاء على مقاعد بدلاء منتخب جنوب السودان أمام منتخب مصر كل من مانديلا ماليس وجون كول وصموئيل تعبان ورين انجير واجاك تشول وديفيد اوموت وكيني شادراك وايفان واني وفرانسيس اونكاليت ورمضان جون وباول أمريكا.

 

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