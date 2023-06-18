67 سنة عقاباً لمطور عقاري بتهمة بيع وحدات سكنية مكررة لـ 672 شخصاً

عاقبت محكمة جُنح مصر القديمة، "س،ع"، شريكا متضامنا بأحد شركات الاستثمار العقاري بالسجن لمدة 67 سنة.

إحالة المتهم للجنح

وقد تمت إحالة "س، ع" للمحاكمة بتهمة تورطه في 67 قضية بتهمة نصب واحتيال على المواطنين لعدم التزامه بإنهاء العقار رقم 47 ش أرض الجمعية تحت الإنشاء وتحرير عقود بيع مكررة لأعين سكنية لـ 672 شخصا.

جرائم النصب والاحتيال

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

رجل يعذب زوجته في السويس

كشفت المتابعة الأمنية بوزراة الداخلية ، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن ادعاء صاحبة الحساب بقيام أحد الأشخاص بتعذيب "كريمتها- مُقيمة بمحافظة السويس"، محدثاً إصابتها بجروح وحروق .

تبين بالفحص، أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بالسويس من "ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم"، وبصحبتها نجلتها "سن عامين"، بتضررها من قيام "زوجها "له معلومات جنائية"، مقيم بذات العنوان"، بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بمحل سكنه وبحوزته (كمية من الشابو) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإحداث إصابتهما، وكذا حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأمن يكشف تفاصيل قيادة طفل سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية

كشفت الجهود الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى برفقة والده معرضاً حياته والآخرين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة بالجيزة)، "منتهية التراخيص" وباستدعاء المذكور وسؤاله عن الواقعة أقر بتعرضه لحالة إعياء، مما دعاه لترك نجل شقيقه يقود السيارة لتوصيله لمنزله.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.