نوع من الصيام يساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

عادةً ما يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين عند ارتفاع نسبة السكر في الدم أو الجلوكوز في الدم - بعد تناول وجبة، على سبيل المثال وهذا يشير إلى أن جسمك يمتص الجلوكوز حتى تعود المستويات إلى وضعها الطبيعي.

ولكن إذا كنت مصابًا بداء السكر ، فإن جسمك لا ينتج الأنسولين (داء السكري من النوع 1) أو لا يستجيب له بشكل طبيعي (داء السكري من النوع 2)، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترة طويلة جدًا وبمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأعصاب والأوعية الدموية ويؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل أخرى.

وتكون أقل من 100 مجم / ديسيلتر بعد عدم تناول الطعام (الصيام) لمدة 8 ساعات على الأقل وهم أقل من 140 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام.

خلال النهار ، تميل المستويات إلى أن تكون في أدنى مستوياتها قبل الوجبات مباشرة وبالنسبة لمعظم الأشخاص غير المصابين بداء السكر ، تتراوح مستويات السكر في الدم قبل الوجبات بين 70 إلى 80 مجم / ديسيلتر وبالنسبة لبعض الناس ، 60 هو طبيعي ؛ للآخرين 90.

ووفقًا لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، قام فريق من جامعة جروزمان الأمريكية، بتجربة على ١٠ أشخاص من ذوي معدلات سكر الدم العالية والمعرضين للإصابة بالسكري لاختبار النظام الغذائي الأفضل لعلاجهم.

وحدد الفريق لمدة أسبوع فترة الأكل لـ 8 ساعات، تنتهي عند الواحدة ظهرا، بعدها لا يتم أكل سوى 20٪ من المتبقي من الوجبات لـ 16 ساعة متواصلة.

وجعل الفريق في أسبوع آخر، المبحوثين يتناولون الطعام بنظام الغذاء العادي، حيث يتم تقسيم الأكل بالنصف على الليل والنهار.

ووجد الفريق أنه في حالة النظام الأكل الصباحي انخفضت الفترة التي يرتفع فيها سكر الدم ما يعني تحسن الحالة وانخفاض احتمال الإصابة بالسكري.

ولاحظت الدراسة أن النظام الغذائي المذكور لا يساهم بتقليل الوزن ولكنه يأثر على معدلات سكر الدم فقط، حيث يتبين من أن أسبوع واحد كاف لتحسين مستويات سكر الدم.