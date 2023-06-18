رسائل غامضة قادمة من الفضاء وعلماء يدرسون مصدرها

يبحث علماء متخصصون في أستراليا، خلف رسائل وإشارات استقبلوها من الفضاء الخارجي، يعتقدون أنها رسائل بعثت بها كائنات فضائية تعيش على كواكب أخرى، وتحاول التواصل مع البشر.

وأوضحت العربية نت في تقرير، كانت نشرته جريدة "دايلي ميرور" البريطانية، أن العلماء تلقوا رسائل وإشارات قادمة الفضاء، متوقعين أن مصدرها كائنات فضائية تعيش في عالم آخر، وتحاول الاتصال بالكرة الأرضية.

وأشار التقرير، إلى أن جسماً مستحيلاً أرسل صافرات إلى الأرض، وهي ما يعتقد العلماء أنها رسائل بعثت بها الكائنات الفضائية إلى البشر على كوكب الأرض.

جسم يدور في الفضاء

ووجد العلماء جسم مستحيل يدور على بعد 4000 سنة ضوئية، معتقدين أنهم قد يكونوا وجدوا دليلاً على وجود شكل كائن فضائي.

الجهاز الغامض الذي عثر عليه العلماء، كان يرسل إشارات راديوية متكررة كل 18 دقيقة، ولا يشبه أي شيء شوهد من قبل في الفضاء، ومن خلال عمليات الرصد التي قاموا بها اكتشفوا أن الجسم الغامض، كان يطلق دفعة عملاقة من الطاقة ثلاث مرات في الساعة.

الدكتورة ناتاشا هيرلي ووكر عالمة الفيزياء الفلكية، وقائدة فريق البحث، قالت إن هذه الإشارات قد تكون مؤشراً على حياة خارج الأرض، وقد تشكل اختراقاً مهماً في هذا المجال، معربة عن قلقها، من كونهم كائنات فضائية.

رسم خرائط موجات الراديو

رسم الفريق البحثي من جامعة كيرتن، والمركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي (ICRAR)، خرائط موجات الراديو في الكون عندما اصطدمت بالجسم الغامض.

ولفتت الدكتورة هيرلي ووكر، إلى إنها حللت البيانات واشتبهت في البداية في أن الإشارات كانت مجرد تداخل، إلا أنه بعد 18 دقيقة من الملاحظة، أظهرت أن "المصدر كان مرة أخرى في نفس المكان بالضبط وبنفس التردد، مثل أي شيء لم يره علماء الفلك من قبل".

وأوضحت أن هناك جهد بحثي عالمي يبحث عن تكرار إشارات الراديو الكونية المرسلة بتردد إشارة يسمى البحث عن ذكاء خارج الأرض، وأضافت: "هل كانت هذه هي اللحظة التي اكتشفنا فيها أخيراً أن الحقيقة موجودة هناك؟".

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