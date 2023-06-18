سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو

صُدم أحد هواة ألعاب الكمبيوتر، بعدما اكتشف وجود فجوة وانبعاج في جمجمته، تركتها آثار سماعات الرأس التي اعتاد ارتدائها طوال ساعات جلوسه أمام الشاشة.

وصادف الشاب كروس الصدمة، خلال إجرائه بث مباشر قرر فيه أن يحلق شعره من أجل المشاركة في عمل خيري، فاكتشف وجود فجوة في جمجمته في مكان وجود سماعات الرأس الخاصة به.

O #streamer “Curtoss” viralizou na #Twich ao fazer uma live raspando o cabelo e descobrindo uma marca pelo uso de #headphones. Mais tarde, ele voltou às redes e afirmou que a condição pode desaparecer se ele parar de usá-los.



📹: Dexerto/Twitter#golaçodeplaca pic.twitter.com/r7kCDZ4ig2 — Golaço de Placa (@golacodeplacaof) June 8, 2023

تضامن عدد من أصدقائه اللاعبين الآخرين، مع الشاب وحلقوا رؤوسهم ليظهر تأثير ارتداء سماعات الرأس على جمجمتهم لأكثر من 14 ساعة، مثل الأثر الذي تتركه النظاره على الوجه.

وقالت العربية نت في تقرير لها، إنه لتخفيف هذا التجويف والتخلص منه، يمكن للاعبين الضغط أو تدليك المنطقة عند اكتشاف هذا الانبعاج، أو الاستحمام بالماء الساخن الذي من شأنه أن يساعد الجلد على العودة إلى طبيعته.

البث المباشر للشاب، حصل على أكثر من 42 مليون مشاهدة على منصة "تويتر" مع آلاف التعليقات، التي أشارت إلى استبدال سماعات الرأس بأخرى خاصة بالأذن.

وكان قد توقع الخبراء من قبل في نموذج، شبيه برأس هذا الشاب، يوضح شكل لاعبي ومدمني الألعاب الإلكترونية خلال 20 عاما، بما في ذلك العيون المحتقنة بالدم والأيدي المتقرحة.

وفي نموذج يدعى مايكل، يظهر ​​كيف يمكن أن يؤثر الانحناء في أجساد اللاعبين المتحمسين أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية.

وتم إعداد هذه الرؤية التحذيرية من قبل الباحثين بناءً على تقارير، من مصادر عالمية حول التأثيرات الجسدية لأسلوب حياة اللاعب.

وقال متحدث باسم OnlineCasino.ca الموقع الكندي الذي أجرى الدراسة: "مايكل هو نموذج مرئي لشكل اللاعب في المستقبل".

وتوقع، كيف سيكون شكل محبي ألعاب الكومبيوتر في العشرين سنة القادمة، إذا لم يغيروا عادات أسلوب حياتهم وذلك نتيجة الجلوس على كرسي الألعاب، وقضاء وقت طويل في التحديق في شاشة الكمبيوتر.

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