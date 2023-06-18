الحوار الوطني.. علي الدين هلال: تطبيق قانون الإدارة المحلية واللامركزية نقلة تنموية

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني إن إصدار وتطبيق قانون الادارة المحلية واللامركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا استطعنا تنفيذه، مشيرا إلى أن هناك قوانين عدة اصدرت ولكنها لم تنفذ، لأنها غير ممكنة التنفيذ ولا يوجد لها أدوات للتنفيذ.

وأضاف" هلال" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قانون الادارة المحلية الفرنسي اعطي لنفسه ٢٠ سنة للتنفيذ عند اصداره، مضيفا:" وليس من الضروري أن نتصور اننا ممكن ننفذ خططنا فى صباح اليوم التالي من وضعها أو إصدارها، لأن الدولة والمجتمع ليسوا فى استعداد لتنفيذها بسبب ما يعانوا منه من التعصب والجهوية.

وشدد على اهمية التدرج فى تطبيق وتنفيذ قانون الإدارة المحلية عند إصداره.