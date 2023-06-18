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الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. علي الدين هلال: تطبيق قانون الإدارة المحلية واللامركزية نقلة تنموية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني إن إصدار وتطبيق قانون الادارة المحلية واللامركزية سيمثل نقلة حضارية تنموية إذا استطعنا تنفيذه، مشيرا إلى أن هناك قوانين عدة اصدرت ولكنها لم تنفذ، لأنها غير ممكنة التنفيذ ولا يوجد لها أدوات للتنفيذ.

وأضاف" هلال" خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن قانون الادارة المحلية الفرنسي اعطي لنفسه ٢٠ سنة للتنفيذ عند اصداره، مضيفا:" وليس من الضروري أن نتصور اننا ممكن ننفذ خططنا فى صباح اليوم التالي من وضعها أو إصدارها،  لأن الدولة والمجتمع ليسوا فى استعداد لتنفيذها بسبب ما يعانوا منه من التعصب والجهوية.

وشدد على اهمية التدرج فى تطبيق وتنفيذ قانون الإدارة المحلية عند إصداره.

الجريدة الورقية