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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية للمناقشة الأكاديمية والإدارية

اجتماع
اجتماع

عقدت لجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية، اجتماعا ، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ؛ وذلك بحضور الدكتور نوبى محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات المعنية بالدراسة بالجامعة الأهلية، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد ومديرى الإدارات المختصة بالعمل.

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الانعقاد الدورى للجنة إدارة جامعة أسيوط

وقال الدكتور أحمد المنشاوى أن الاجتماع يأتى فى إطار الانعقاد الدورى للجنة إدارة جامعة أسيوط الأهلية عن شهر يونيه، فى إطار حرص إدارة جامعة أسيوط على تقديم الدعم الأكاديمي الإداري واللوجستى اللازم لإستمرار العملية التعليمية بكليات الجامعة الأهلية على النحو الأمثل مشيراً إلى استمرار سعى إدارة الجامعة على تسخير الإمكانيات اللازمة من أجل مضاعفة عدد الدارسين بالجامعة الأهلية وزيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بها، حيث بدأت الدراسة في العام الجامعى 2022 / 2023 متضمنة 11 برنامجاً دراسياً فى 7 كليات عملية ونظرية.

 

مناقشة الموضوعات الأكاديمية والإدارية 

 

وأوضح الدكتور نوبى محمد حسن أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة، والتى تضمنت النظر فى تحديد مقابل الساعة المعتمدة للمقررات الدراسية المطروحة للدراسة والامتحان بالفصل الدراسى والفصل الصيفى، وكذلك مناقشة المقابل المالي لاسطوانات مقررات كليات جامعة أسيوط الأهلية، ومتابعة الإجراءات الجارى إتخاذها لاعتماد عدد من البرامج الدراسية الجديدة .

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية لمناقشة موضوعات أكاديمية والإدارية
رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية لمناقشة موضوعات أكاديمية والإدارية
رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية لمناقشة موضوعات أكاديمية والإدارية
رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الجامعة الأهلية لمناقشة موضوعات أكاديمية والإدارية

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