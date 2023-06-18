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الأحد 18 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تكريم خاص لـ عمر خيرت في قصر السينما.. الليلة

عمر خيرت
عمر خيرت

في ليلة موسيقية من طراز خاص يُكرم قصر السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، الموسيقار الكبير عمر خيرت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة.

موعد تكريم الموسيقار الكبير عمر خيرت

ومن جانبه، أعلن الفنان تامر عبد المنعم أن قصر السينما سيستضيف الموسيقار الكبير عمر خيرت في ندوة وتكريم اليوم الأحد 18 يونيو في تمام السابعة والنصف مساء.

 

وتأتى ندوة وتكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة وضعها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية مدير قصر السينما، بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم الفنانين، وعلى أثرها الخطة تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي، وفراشة الاستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي.

 

ويحل الموسيقار الكبير عمر خيرت ضيفا على جمهوره في ندوة يديرها الناقد السينمائي الكبير طارق الشناوي، ويتم تسليمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة ودرع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

 

من ناحية أخرى، يتم عرض فيلم "ليلة القبض على فاطمة" من إخراج بركات وبطولة الفنانة القديرة فردوس عبدالحميد، وهو أحد أهم أعمال الموسيقار الكبير عمر خيرت.

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