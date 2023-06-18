2 سبتمبر .. إعادة محاكمة متهم بالانتماء لتنظيم القاعدة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة إعادة محاكمة متهم صادر ضده غيابيا حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

تفاصيل إحالة متهم للاعدام بتهمة الانتماء الي تنظيم القاعدة

وجاء في التحقيقات و أمر إحالة المتهم إنه في غضون الفترة من 2008 حتى 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسس المتهم وأدار جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها واعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكان من ضمن الاتهامات ، تخابر المتهم مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

وقد اعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

سيدة تخلصت من طفلتها الرضيعةبمنشأة القناطر

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على سيدة تخلصت من طفلتها الرضيعة بمنشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

و البداية كانت بتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بعثور أهالي منشأة القناطر على طفلة عمرها يومين أمام إحدى المنازل بالقرية.