الجمعة 09 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طارق الخولي يكشف تهديدات الإخوان له بالاغتيال

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تعرض لتهديدات بالاغتيال من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا "تم إبلاغني إنني على قوائم الاغتيال".

طارق الخولي: تعرضت لتهديدات بالاغتيال من الإخوان

اقرأ أيضا.. لجنة العفو الرئاسي: "لن نكون سببًا في خروج أى شخص يمثل تهديدًا لحياة المصريين"

وأضاف الخولي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،  أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت للناس على حقيقتها بعد الحكم، لافتا إلى أن جماعة الإخوان استخدمت أسلوب الترهيب والترغيب.

وتابع "جماعة الإخوان قالت إما أن نحكم مصر أو نحرقها، الإخوان هددوا الجميع ..والأقباط شعروا بخوف شديد في عهد الجماعة الإرهابية".

مواد متعلقة

هاني شنودة يكشف أغرب واقعة بحياته.. تهمة الانضمام لجماعة الإخوان (فيديو)

خالد يوسف يكشف تفاصيل اتهامه من الإخوان بالخروج عن الشريعة (فيديو)

إبراهيم عيسى يتوقع فوز أردوغان.. الإخوان لا يتركون السلطة بصناديق الانتخابات

محاكمة حفيد مؤسس جماعة الإخوان في تهمة اغتصاب

القضاء السويسري يُحاكم حفيد مُؤسس الإخوان في قضية اعتداء

وزيرة الثقافة توقع اتفاقية تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
الجريدة الورقية