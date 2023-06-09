طارق الخولي يكشف تهديدات الإخوان له بالاغتيال

قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه تعرض لتهديدات بالاغتيال من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، متابعا "تم إبلاغني إنني على قوائم الاغتيال".

طارق الخولي: تعرضت لتهديدات بالاغتيال من الإخوان

وأضاف الخولي، خلال لقائه عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الإخوان الإرهابية ظهرت للناس على حقيقتها بعد الحكم، لافتا إلى أن جماعة الإخوان استخدمت أسلوب الترهيب والترغيب.

وتابع "جماعة الإخوان قالت إما أن نحكم مصر أو نحرقها، الإخوان هددوا الجميع ..والأقباط شعروا بخوف شديد في عهد الجماعة الإرهابية".