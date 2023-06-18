وزير الدفاع يلتقى رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .



تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط ، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى .



وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الصداقة التى تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلياً .



من جانبه أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط ، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الإهتمام.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة المصرية ، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبى .