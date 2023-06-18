الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وزير الدفاع يلتقى رئيس مجلس الدفاع للاتحاد الأوروبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط ، كذلك بحث سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات الصداقة التى تربط القوات المسلحة المصرية ومجلس الدفاع الأوروبى فى مختلف المجالات ، مشيراً إلى حرصه على أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى المشترك مستقبلياً .

من جانبه أشاد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط ، كذلك الرؤية المصرية الرشيدة تجاه مختلف القضايا محل الإهتمام.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدداً من قادة القوات المسلحة المصرية ، وعدد من أعضاء مجلس الدفاع الأوروبى  .

مواد متعلقة

الفريق أول محمد زكى يناقش مجالات التعاون العسكري مع وزير دفاع جمهورية زامبيا

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

الأكاديمية العسكرية تنظم زيارة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة لجامعة القاهرة التكنولوجية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية بمحافظة شمال سيناء

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بجنود "نصر 56"

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2023                                   ­­­­­­­­­­

الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى

وزير الجيوش الفرنسية يقلد الفريق اول محمد ذكى وسام جوقة الشرف الفرنسى من طبقة (قائد)
الجريدة الورقية