حصاد وزارة الهجرة.. أبرزها الإستعدادات لمؤتمر المصريين في الخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وذلك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 17 يونيو الجاري، وجاء التقريركالآتي:-

1) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت، مؤكدة على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، ومضيفة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.

وقد تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتي البلدين لإيجاد حلول والنظر في الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة وذلك في إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، القس ثائوفيلوس آفامينا، كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسة دميانة بمدينة براي بأيرلندا على خلفية اجتماع الجالية المصرية في ايرلندا عبر الفيديو كونفرانس، والذي تم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للالتقاء بالجاليات المصرية حول العالم.

وقالت السفيرة سها جندي إن اللقاء تطرق للعدد الضخم من الشباب المصري الذي يعمل في جمهورية أيرلندا، وأن وزارة الهجرة يسعدها التواصل معهم من خلال مركز "ميدسي" لشباب المصريين في الخارج التابع لوزارة الهجرة، وتم الاتفاق على ترتيب اجتماع يتم الاستماع خلاله إلى أوضاع هذه المجموعات الهامة من الشباب ومحاولة الوصول إلى حلول لأي تحديات يواجهونها.

3) شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حفل تخرج أول دفعتين من الشباب المصري الذين تم تدريبهم على أساسيات السلامة للعاملين بمجال طاقة الرياح، بالأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، وقد ثمنت الوزيرة التعاون القائم بين المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني، ومركز تدريب شركة سيمنز للطاقة، لنقل الخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكين الشباب وتأهيلهم لأسواق العمل.

وأشارت إلى حرص الدولة على الاستفادة من خبرات شباب الباحثين وتقديم أوراقهم البحثية وابتكاراتهم التي تطعم هذا المجال بالمزيد من الابتكارات، على النحو الذي استخدمته وزارة الهجرة خلال المشاركة في مؤتمر المُناخ Cop27، بجانب الاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج من خلال مؤتمرات "مصر تستطيع" وغيرها.

4) أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية.

وأوضحت الوزيرة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو بداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والاتجاه نحو التحول الرقمي، مشددة على ضرورة أن يواكب جميع العاملين هذا التطور وأن يكونوا على قدر المسؤولية، حيث إن هذه الخطوة تمثل نقلة إدارية نوعية كبرى بمعايير تكنولوجية وعالمية.

5) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لمتابعة إنشاء المشروع الاستثماري الذي يقوم د. ناصر فؤاد بتنفيذه وهو مشروع طبي تعليمي ضخم يقام في مصر للمرة الأولى بهذا الشكل.

وأكدت الوزيرة على دعمها الكامل لمشروع د. ناصر فؤاد والذي يعد أحد الاستثمارات المباشرة للمصريين بالخارج، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتضافر الجهود بهدف الانتهاء من مختلف الإجراءات المطلوبة لخروج المشروع بالصورة المطلوبة، خاصة وأنه يستهدف الاستثمار في المجال الطبي والتعليمي بما يعكس امتلاك مصر فرص استثمار هامة في مجالات عدة، وكذلك يعكس رغبة المستثمرين وخاصة مستثمرينا بالخارج للاستثمار في مصر خلال هذه المرحلة بالرغم مما يعانيه العالم من مشاكل اقتصادية.

6) استعدادا لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده في 31 يوليو القادم، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أن عددًا من سجلوا من المصريين بالخارج لحضور المؤتمر في نسخته الجديدة، 700 شخصا من بينهم ممثلين عن 65 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، من أكثر من 50 دولة حول العالم حتى الآن.

وقالت الوزيرة إن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من ٢٠ عاما.

7) تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لـ فيبي وصفي، مديرة مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية في كندا، على تكريمها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد بمحافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري.

وأعربت الوزيرة عن امتنانها لتكريم السيدة فيبي وصفي من رئيس الجمهورية، وقالت: "إنها تبذل جهودًا تستحق عليها هذا التكريم فضلا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، فهي نموذج ملهم ومصدر فخر للمرأة المصرية بالخارج وذات تأثير كبير في المجتمع الكندي، ودائما لها مواقف وطنية عديدة خاصة دورها في مساعدة المصريين بكندا أثناء جائحة كورونا، والمساهمة في دعم المشروع القومي العظيم (حياة كريمة) والترويج له خارجيًا".

8) أعلنت وزارة الهجرة أخبارًا سارة للمصريين المشاركين في مبادرة "سيارات المصريين في الخارج" تتمثل في الآتي: إطلاق نافذة قريبًا على تطبيق السيارات تتضمن ثلاثة بدائل لرد فرق الوديعة الدولارية لمن ساهموا في المبادرة قبل التعديل، وموافقة مجلس الوزراء على السماح للجادين، ممن بدأوا إجراءات استيراد السيارات وحصلوا على موافقات سارية ولم يتمكنوا من إنهائها، بتحويل الوديعة واستكمال إجراءات الاستيراد، والعمل بشكل مستمر على مدار الساعة لاستكمال إصدار الموافقات الاستيرادية للمستوفين إجراءات التحويل والمراجعة رغم انتهاء المبادرة، والسماح باستخدام كارت ائتمان دولي لدفع قيمة الفروق المستحقة لفئة السيارة.

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