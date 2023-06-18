ياسر قمر : الزمالك مديون لاتحاد الكرة بـ 9 مليون جنيه

أكد ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة بأنه لن يتم قيد أي لاعب في أي نادي إلا بعد أن تسدد الأندية المديونيات الخاصة بها.

وقال ياسر قمر في تصريحات عبر برنامج "طويلة وعالية" مع الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "حتى الآن لم يتم دفع الغرامة الموقعة على دعاء محمد لاعبة الأهلي ومريم مصطفى لاعبة الزمالك".

وتابع ياسر قمر "لن نسجل اي لاعب لأي نادي الا بعد دفع المستحقات المتأخرة الموجودة على الأندية او تسويتها على الأقل وإيجاد طريقة لجدولة المديونيات".

وأضاف قمر "هناك حوالي 12 مليون جنيه مديونيات للاتحاد عند الاندية، الزمالك هو أكثر نادي بالطبع عليه مديونيات وهذه أزمة عامة في الزمالك مع كافة الاتحادات".

وواصل رئيس الاتحاد "وان شاء الله يكون هناك حل مع الزمالك، النادي مديون بحوالي 9 مليون جنيه للاتحاد من بين الـ 12 مليون جنيه".

تجهت بعثة منتخب مصر لسيدات الطائرة، صباح اليوم الجمعة، إلي العاصمة اليونانية أثينا، لخوض معسكر تدريب وذلك ضمن الإستعدادات لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

وأعلن عماد نوار المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة سيدات عن القائمة المتجهة إلى اليونان استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب مصر غياب الثلاثي ندي معوض و فريدة العسقلاني وايه الشامي.

قائمة منتخب مصر لسيدات الطائرة

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة: سارة أمين - آية خالد - دعاء الغباشي - ندى معوض - مريم متولي - سابين حسن عابد - دعاء محمد - مايا ممدوح - دانا شوقي - أيسل نديم - زينة العلمي - آية النادي - داليا المرشدي - ندى وليد - هناء سند.

ويسافر مع الفريق الجهاز الفني للمنتخب والمكون من سيد طه مدرب ، محمد أنور مدرب مساعد ، شادي فهيم محلل رياضي ، منه الله الشرقاوي اخضائي العلاج الطبيعي .

الجهاز الفني لمنتخب مصر لسيدات الطائرة

ويقود منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا، وشادي فهيم محلل تقني، ومنة اللة الشرقاوي علاج طبيعي.