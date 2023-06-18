وزير الاتصالات يشهد حفل تخرج طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية (فيديو)

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات حفل تخرج طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم منح درجة الماجستير المهنى لعدد 257 طالب فى تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والأمن السيبرانى بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكنديتان، وكولدج كورك الأيرلندية، وجامعة سينز الماليزية؛ خلال الحفل الذى أقيم فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بحضور ممثلى الجامعات الدولية، والسفراء، وممثلى الشركات المحلية والعالمية المشاركة فى المبادرة، وأهالى الخريجين.

وخلال الحفل تم تخريج 7 دفعات فى مختلف التخصصات التى تقدمها المبادرة مقسمين كالتالي: 34 طالب وطالبة من خريجى دفعة صيف 2022 فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات من جامعة أوتاوا الكندية، و55 طالب وطالبة من خريجى دفعة خريف 2022 فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات من جامعة كوينز الكندية، و18 طالبة وطالب من خريجى دفعة شتاء ٢٠٢٣ فى الفنون الرقمية من جامعة كورك الأيرلندية، و48 طالب وطالبة من خريجى دفعة شتاء 2023 فى التكنولوجيا المالية من جامعة سينز ماليزيا، و61 طالب وطالبة من خريجى دفعة شتاء 2023 فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات من جامعة أوتاوا الكندية، و21 طالب وطالبة من خريجى دفعة شتاء 2023 فى علوم الروبوتات والأتمتة من جامعة أوتاوا الكندية، و20 طالب وطالبة من خريجى دفعة شتاء 2023 فى الأمن السيبرانى من جامعة أوتاوا الكندية.

وحصل خريجى مبادرة بُناة مصر الرقمية على درجة الماجستير المهنى فى مجالات تخصصهم من الجامعات العالمية الملتحقين بها بعد أن أتموا بنجاح دراسة مجال التخصص، وبرنامج المهارات القيادية والإدارية، وبرنامج اللغة الإنجليزية والتدريب المعتمد من الشركات العالمية والمحلية المشاركة فى المبادرة وقاموا بتسليم مشاريع التخرج. أوضح الدكتور عمرو طلعت أن تخريج دفعة جديدة من طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية يعد وثبة جديدة نحو بناء مصر الرقمية والتى تعد المبادرة أحد أهم أركانها؛ مؤكدا أن بناء الإنسان يعد أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية انطلاقا من رؤية الوزارة بأن تقدم الدول أضحى مكسباً لتلك التى تستثمر فى قدرات أبنائها لتحقيق النهضة المعرفية وتنمية العقول البشرية واستغلال الطاقات الإبداعية لشعوبها، منوها إلى أن المبادرة تشكل أحد أهم أجزاء قمة الهرم المعرفى لمبادرات بناء الانسان المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف طلعت أن أسواق العمل تتغير بصورة مطردة لا سيما مع التحديات والفرص التى أدخلتها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتنامى الطلب فى سوق العمل الدولى والمحلى على المتخصصين فى العلوم التكنولوجية؛ لافتا إلى أنه يأتى على صدارة قائمة الوظائف الأكثر نمواً، الوظائف المرتبطة بتخصصات الذكاء الاصطناعى، وتعلم الآلة، والأمن السيبرانى وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

أكد طلعت أن مبادرة بُناة مصر الرقمية بُنيت على فكرة الشراكة؛ موجها الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتوفيرها الإقامة للطلاب، وكذلك للجامعات الدولية والشركات العالمية والمحلية الشريكة بالمبادرة.

أوضحت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن مبادرة بُناة مصر الرقمية استهدفت فى بدء اطلاقها كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والعلوم واتسعت لتخدم أيضا كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتجارة وإدارة الأعمال والاقتصاد ونظم المعلومات الإدارية بإجمالى 9 كليات تخصصية وتستهدف إضافة مسارات جديدة لضم كليات أخرى للمبادرة؛ مؤكدة أن عدد الملتحقين بالمبادرة بلغ 625 طالب بواقع 109 خريج فى عام 2021؛ و257 خريج فى عام 2022 ؛ والتحق خلال عام 2022-2023 عدد 259 طالب، وذلك بالتعاون مع جامعات أوتاوا وكوينز الكندية، وسينز الماليزية، وكوليدج كورك الأيرلندية.

قام الدكتور عمرو طلعت بتسليم الجوائز للفائزين فى تحدى الروبوتات (DEBI Robotics Challenge 2023) والذى نظمته مبادرة بُناة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة هواوى العالمية وجامعة مصر المعلوماتية لطلبة كليات الهندسة والحاسب الألى من جميع الجامعات المصرية.

كذلك كرم الدكتور عمرو طلعت ٣١ جهة وشركة من شركاء المبادرة ضمن فعاليات حفل التخرج تقديرا لمجهوداتهم من أجل تنمية مهارات شباب مبادرة بُناة مصر الرقمية وهم البنك المركزى المصرى، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد المصرى، والمعهد القومى للاتصالات، والمركز الوطنى للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بجهاز تنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقىِ، والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومتحف الطفل، والبنك الأهلى المصرى، والبنك العربى الأفريقى الدولى، والبنك التجارى الدولى، وCisco وIBM وFortinet وAutodesk وMicrosoft وGoogle وVmWare وAWS وDell وHuawei وValeo وVodafone وUdacity وDale Carnegie& Berlitz وAl Ahly Momkn وFawry وWUZZUF وSynapse Analytics و5dVR.



حضر فعاليات حفل التخرج؛ السفير زمانى بن إسماعيل سفير فوق العادة ومفوض لماليزيا لدى مصر، وج. مارك سكوليون المستشار التجارى والقائم بالأعمال بسفارة كندا لدى مصر، والدكتور كريستوفر ويليامز رئيس جامعة كوليدج كورك الأيرلندية، والدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ساندرا دين أوتر نائب رئيس جامعة كوينز الكندية، والدكتور جاك بوفيه عميد كلية الهندسة جامعة أوتاوا الكندية، والدكتور عبد الرحمن محمد نائب رئيس جامعة سينز الماليزية.

يذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هى منحة مجانية تهدف إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية. وذلك بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، كما يتم التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإكساب طلاب المبادرة الخبرة العملية، كذلك التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات لتنمية المهارات القيادية والشخصية، وتطوير المهارات اللغوية لطلاب المبادرة.

وسيتم فتح باب التقديم بالمبادرة للعام الدراسى الجديد 2023-2024 فى نهاية شهر يونيو الجاري. وسيتاح التقديم فى كافة المسارات التى توفرها المبادرة وسيتم التقديم فقط من خلال موقع المبادرة www.debi.gov.eg