اجتماع أسبوعي بالبورصة لاعتماد تحويل شهادات الإيداع الأجنبية

أوضحت إدارة البورصة المصرية أن الموعد الأسبوعي الثابت لاجتماع اللجنة المختصة باعتماد عمليات التحويل هو أول يوم عمل من كل أسبوع، وهو ما يجب مراعاته من جميع أطراف عمليات تحويل شهادات الإيداع الأجنبية وإعمال شئونهم على هذا الأساس، حيث أن الهدف الرئيسي من تحديد موعد ثابت هو مساعدة المستثمرين وشركات الوساطة وكافة الأطراف على تنظيم وتيرة العمل لما فيه صالح السوق.

شهدت الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عمليات التحويل المتمثلة في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الأجنبية (GDRs) مقابل الأوراق المالية المصرية المقيد جزء منها على شكل شهادات إيداع.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بشهادات الإيداع الأجنبية تناقش عمليات التحويل التي تستلم البورصة طلباتها من الأطراف المعنية، على أن تستوفي كافة الشروط وفقا للقواعد المقررة وخلال المواعيد التي تحددها إدارة البورصة.