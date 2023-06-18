تعرف علي مطالب نادي المنيا بشأن دورة الترقي للمحترفين

يسعى نادي المنيا لتقديم مذكرة لاتحاد الكرة يطلب خلالها تأجيل بدء مباريات الدورة الثلاثية التي تجمع الفرق أصحاب المركز السادس بالمجوعات الثلاثة بدوري القسم الثاني والمؤهلة لدوري المحترفين في الموسم المقبل.



ويطلب نادي المنيا تأجيل المباريات لتقام عقب عيد الاضحي المبارك.

كما يطلب نادي المنيا إقامة مبارياته على ملعب بالقاهرة بدلا من اللعب في استاد الإسكندرية لبعد المسافة من المنيا للإسكندرية خاصة وأن المنيا هو النادي الوحيد الذي سيعاني من بعد المسافة.

وأجرت اليوم لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة مجدي الشيخ وإشراف عامر حسين عضو مجلس الإدارة القرعة الخاصة بالدورة الثلاثية للأندية أصحاب المركز السادس بدوري القسم الثاني المؤهلة لدوري المحترفين .

واعلن مجدي الشيخ موعد انطلاق الدورة وذلك يوم السبت 24 يونيو وتقام الدورة على استاد اسكندرية .

جاءت المباريات كالتالي ..

السبت 24 يونيو يلتقي بروكسي المتأهلة من المجموعة الثالثة مع المنيا المتأهل من المجموعة الأولي.

ويوم الاثنين 3 يوليو يلتقي المصري للاتصالات من المجموعة الثانية مع بروكسي من المجموعة الثالثة .

ويوم الاحد 9 يوليو يلتقي المنيا من المجموعة الأولي مع المصرية للاتصالات من المجموعة الثانية.