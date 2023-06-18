سيراليون تستعد لإجراء انتخابات رئاسية و13 مرشح

تستعد دولة سيراليون، تنظيم الانتخابات الرئاسية في 24 من شهر يونيو الجاري، والمقرر أن تقع المنافسة علي 13 مرشحًا بينهما الرئيس المنتهي ولايته يوليوس مادا بيو، المرشح عن الحزب الشعبي السيراليوني.

الانتخابات في سيراليون

وكشفت الهيئة الانتخابية العليا في سيراليون، أن عدد المسلجين علي اللائحة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية التي ستجري في البلاد، 3374258 ناخبًا، من أصل 8.7 ملايين نسمة هو عدد سكان هذا البلد الواقع بغرب القارة الإفريقية.

وأضافت العليا الانتخابية، أن من سيدلي الناخبون بأصواتهم عبر 11832 مكتب تصويت، في 16 دائرة انتخابية موزعة علي انحاء البلاد، البالغ مساحتها 71740 كم.

والجدير بالذكر أن المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، قد أفادت أن 95 مراقب في انتخابات برئاسة محمد بن شامباس مسؤول المفوضية سابقًا.

وكان إيكواس، قدمت مساعدة مالية للدولة يبلغ قيمتها، 500 ألف دولار أمريكي، وفي 20 يونيو ستبدأ مراقبت اللجان بـ80 مراقب آخرين علي المدى القصير، سيضمون ممثلين عن برلمانها، ووزراء خارجية بعض دولها الأعضاء إضافة لممثلين عن المجتمع المدني.

وقّع وزير الخارجية ‎سامح شكري ونظيره السيراليوني د. ديفيد فرانسيس عدداً من اتفاقيات التعاون الثنائي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كان شكري عقد جلسة مشاورات مع نظيره السيراليوني د. ديفيد فرانسيس بحضور وفدي البلدين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في

تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن المشاورات تأتي في إطار التعاون المستمر مع الأشقاء الأفارقة.

كان وزير الخارجية ‎استقبل بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون الشقيقة، د. ديفيد فرانسيس، الذي يزور القاهرة حالياً.

تففشي المرض في سيراليون

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيراليون.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر عرقة بالرياض.

وسيراليون،‏ هي دولة تقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا، تحدها ليبيريا من الجنوب الشرقي وغينيا من الشمال الشرقي.

تتمتع سيراليون بمناخ استوائي مع بيئة متنوعة تتراوح بين السافانا والغابات المطيرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية 71,740 كيلومتر مربع (27,700 ميل2) ويبلغ عدد سكانها 7,092,113 اعتبارًا من عام 2015.

وعاصمتها وأكبر مدنها هي فريتاون، وتنقسم الدولة إلى خمس مناطق إدارية مقسمة إلى ستة عشر منطقة، وهي جمهورية دستورية لها برلمان من مجلس واحد، ورئيس يتنخب بشكل مباشر.

تاريخ استقلال سيراليون

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وحصلت سيراليون على استقلالها عن المملكة المتحدة في 27 أبريل 1961، بقيادة ميلتون مارجاي الذي أصبح أول رئيس وزراء للبلاد.

وعقدت سيراليون أول انتخابات عامة كدولة مستقلة في 27 مايو 1962، ثم حكم سياكا ستيفنز البلاد في الفترة بين 1968-1985، وخلال الفترة التي قضاها في السلطة، قمع خصومه السياسيين ومنتقدي حكومته، وأغلقت وسائل الإعلام التي تنتقد حكومته.

وتم إعدام العديد من كبار الضباط العسكريين الذين اعتبرهم تهديدًا لرئاسته بعد إدانتهم بعدة مؤامرات انقلابية مزعومة.

وفي 19 أبريل 1971، ألغت حكومة ستيفنز النظام البرلماني في سيراليون وأعلنت سيراليون جمهورية رئاسية. ومن عام 1978 إلى عام 1985، كان حزب مؤتمر ستيفنز لعموم الشعب هو الحزب السياسي القانوني الوحيد في سيراليون.

ذات غالبية مسلمة

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وتسكن ستة عشر مجموعة عرقية سيراليون، أكبر مجموعتين وأكثرها تأثيرًا هما شعوب تيمني وميندي، وحوالي 2% من سكان البلاد هي الكريول.

واللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية المستخدمة في المدارس والإدارة الحكومية؛ بينما الكريولية هي اللغة الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء سيراليون، ويتحدث بها 97% من سكان البلاد.

وسيراليون دولة ذات غالبية مسلمة تبلغ 78٪، مع أقلية مسيحية تبلغ 22٪.

من أكبر شركات الروتيل في العالم

وتعتبر الدولة واحدة من أكثر الدول تسامحًا دينياً في العالم، والأعياد الإسلامية والمسيحية الرئيسية هي أيام العطل الرسمية، بما في ذلك عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، وعيد القيامة.

تعد سيراليون منتج رئيسي للالماس، التيتانيوم، البوكسيت والذهب، ولديها واحدة من أكبر شركات الروتيل في العالم.

وعلى الرغم من ثروتها المعدنية، يعيش حوالي 70% من سكان البلاد في فقر.