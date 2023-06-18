موعد صيام العشر من ذي الحجة 2023/1444.. هكذا يبحث العديد من المسلمين، على محركات البحث بموقع "جوجل"، عن معرفة موعد صيام العشر من ذي الحجة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ويترقب المسلمين من جميع أنحاء العالم، الأيام العشر الأوائل من ذوي الحجة، للتضرع إلى المولي عز وجل، بحسب قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة.

الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

الصيام: فالصيام هو من الأعمال المستحبة عند الله تعالى وصيام عشر ذي الحجة سنة واردة عن الرسول الكريم، فقد جاء في نصّ الحديث الشريف عن بعض زوجات الرسول الكريم رضوان الله عليهن: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصومُ تسعَ ذي الحجَّةِ".

الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير : فقد أوصى الرسول الكريم بالإكثار من التحميد والتهليل والتكبير في عشر ذي الحجة وذلك بقوله: “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”، والصيغة الأكثر شيوعًا هي: "الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد".

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أقسم الله سبحانه وتعالى بها، فقال في كتابه:"وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، والليالي العشر أجمع العلماء على أنّها أيام عشر ذي الحجة.

أيام معلومات، شُرع فيها ذكر الله، قال تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنها أفضل أيام السنة، قال "صلى الله عليه وسلم": "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء"، وذكر أيضًا أن معظم دعوات الأنبياء تحققت في هذه الأيام.

فيها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، يوم العتق من النار، يوم مغفرة الذنوب، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، من صامه يُكَفر الله له سنة ماضية وسنة قادمة.

فيها يوم النحر، حيث ثبتت مشروعيته في القرآن والسنة، قال تعالى:"فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، والنحر" الأضحية" هي إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام.

تجتمع فيها أهمّ العبادات، ولا تجتمع في غيرها، عبادة الصلاة، وعبادة الصوم، عبادة الصدقة، وعبادة الحج.

موعد صيام العشر من ذي الحجة

ويبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، اعتبارًا من غدًا الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، وتستمر العشر الأوائل من ذى الحجة حتى يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1444، الذي يوافق يوم عرفة الموافق 27 يونيو الجاري.