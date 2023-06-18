البورصة تربح 13 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 13 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.175.5 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 18026 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 3561 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 5280 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 56 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.8مليار جنيه.