تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرا ايضا..سقوط عصابة سرقة إطارات السيارات في القاهرة

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة لتصنيع الجلود بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المُشار إليه اوأمكن ضبط (مالك الورشة ، و 3أشخاص آخرين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة المُشار إليها ، وعُثر بداخلها على (حفرة قطرها 1,5 × 1,5متر بعمق 2 متر - أدوات حفر وتنقيب) ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وبمواجهتهم أيدوا ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.