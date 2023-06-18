اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع "أسرة " بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان، وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع.

وأشاد محافظ الشرقية بمشروع "أسرة" والذي يشهد مشاركة واسعة من فئات المجتمع المختلفة، للتعامل مع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للأسرة، والحد من الزيادة السكانية وإحداث التنمية المنشودة.

وقال المحافظ أن المحافظة تتصدر المشهد على مستوى محافظات الجمهورية في تنفيذ الملفات الرئاسية الهامة، مؤكداً أننا لدينا فريق عمل متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة من المشروع، والذي يأتي تماشياً مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع أسرة والذي ينظمه قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل مؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، وشركة IQVIA المتخصصة فى التطبيقات الرقمية، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضاف محافظ الشرقية إننا على ثقة كبيرة لتحقيق نتائج مبهرة لمشروع "أسرة" على أرض المحافظة لما يتميز به المجتمع الشرقاوى: فلدينا استجابة سريعى للتعامل مع قضايا المجتمع وتنفيذ المبادرات المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مشروع أسرة يهدف إلى رفع الكفاءة التثقيفية لدى أفراد الأسرة، وإيجاد شراكة بين الزوج والزوجة في إختيار الوسيلة الأنسب لتنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية، مؤكداً أن إشراك إدارة تنمية القرية وبرنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع أسرة، سيكون له آثار إيجابية علي رفع الحالة الإجتماعية والإقتصادية لدى أبناء المحافظة.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمحافظ الشرقية، لحرصه على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع أسرة واهتمامه بتطوير القطاع الصحي، لافتاً إلى أن مديرية الصحة بالشرقية تعمل جاهدة على الحد من الزياده السكانية للتوعية الأسرية، من خلال تنفيذ حملة "حقك تنظمي" كل ٣ شهور، حيث يتردد على الحملة والعيادات المتنقلة الثابتة أكثر ١٣٤ ألف منتفعة للحصول على الخدمة مجاناً.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الصحة، أن مشروع أسرة يهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، بالشركة مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الجولة تولي اهتمامآ كبيراً بملف السكان والتنمية والعدالة الإجتماعية، وتسعى جاهدة لتنفيذه بجميع محافظات الجمهورية.

وخلال الإجتماع، أشار الدكتور محمد ابو نار رئيس فريق عمل برنامج أسرة والممثل الاقليمي لمصر والشرق الأوسط، أن برنامج أسرة يهدف لتحسين نتائج صحة الاسرة من خلال 3 محاور، تتمثل في زيادة رغبة الأزواج فى إستخدام خدمات تنظيم الأسرة، وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ خيارات حياة صحية، وتعزيز النوع الاجتماعي من أجل تحسين خدمات تنظيم الأسرة ومعدلات إستخدام خدمات الصحة الإنجابية، مشيراً إلى أننا حرصين على دمج القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في تنفيذ مشروع أسرة لضمان استمراريته، وتحقيق النتائج المرجوة من المشروع، لما ينعكس على القضية السكانية بأسلوب علمي وحديث.

وفى نهاية الإجتماع تم استعراض خطة عمل المشروع داخل محافظة الشرقية، والمقرر تنفيذه داخل 55 وحدة صحية منهم 37 وحده بالإدارة الصحية في بلبيس، و18 بباقي الإدارات الصحية المختلفة، وتم فتح باب المناقشة والإستفسارات، للخروج بتوصيات عمل محددة قابلة للتطبيق لتنفيذ المشروع بالشكل الأمثل على أرض محافظة الشرقية.