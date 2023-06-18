الحضارة المصرية تتربع عرش إكسبو روما 2023.. صور

استقبلت العاصمة الإيطالية روما لاستقبال زوار ورواد المعرض الدولي العالمي EXPO UNIVERSALE Roma 2023، والذي يقام في المدينة التاريخية أيام 16/17/18 يونيو والذي يشهد مشاركة متعددة الثقافات والحضارات تحت شعار التعايش والتبادل الحضاري.

استهلت فاعليات اليوم الثانى لأكسبو روما2023، كلمات ومداخلات لكبار الضيوف الذين مثلوا أغلب دول العالم، حيث تشارك الجاليات الأجنبية المقيمة في إيطاليا بأجنحه خاصة بها يتم فيها عرض للمنتجات التقليدية لبلدانهم الأم مع عرض للثقافة الخاصة بكل بلد علاوة علي الجمعيات و المنظمات المدنية الإيطالية التي ستشارك دعما للتبادل الثقافي و الحضاري بين الشعوب .

في مقدمة الحضور لمعرض أكسبو روما 2023، عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، على منصة المعرض حيث ألقي كلمة عن الحضارة المصرية التى تدخل الفيتها الثامنة بينما يدخل العالم أجمع إلى الألفية الثالثة مايعنى ان مصر تسبق جميع حضارات العالم بخمسة آلاف عام ,

وتابع إسكندر كلمته التى تناقلتها قنوات التليفزيون الإيطالي المتابعة للأكسبو ليؤكد خلالها على ان مصر التى قادت العالم إلى عصور النهضة وتولى إهتماما كبيرا بالمراة حيث تتولى المراة المصرية فى الحكومة الحالية سبعة حقائب وزارية مايعنى أن دور المراة فى مصر أكبر بكثير من دور المراة فى العديد من الدول الأوربية.

واشار إسكندر، ان المراة المصرية تولت مناصب قيادية رفيعة منذ فجر التاريخ وان المستقبل سيكون لمصر فى القريب العاجل لأن هناك صحوة حضارية تشهدها البلاد فى كل المجالات.

ووجه إسكندر الشكر إلى المسؤلين فى مصر على الدعم الذى يولونه لإتحاد العمال المصريين فى إيطاليا الذى تأسس فى أكتوبر من عام 1990 ويقوم بتأدية مهامه فى دفع العلاقات المصرية الإيطالية على مدار أكثر من ثلاثين عاما .



وكان لمصر نصيبا في المعرض من خلال تخصيص جناح للمنتجات المصرية وتعريف بالحضارة و الثقافة المصرية و الذي يرعاه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا الذي يترأسه عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا.

يذكر أن معرض أكسبو روما ٢٠٢٣ للثقافات يتم إقامته منذ سنوات بمشاركة دول مختلفة من العالم و يرتاده آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم مما يعد فرصة للتبادل الثقافي و الحضاري علاوة علي التبادل التجاري .

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