الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

تحقيقات موسعه في مقتل طبيب بعيادته بالساحل

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية ، التحقيقات الموسعة مع طبيب متهم بقتل زميله أسامة توفيق صبور مقتولًا داخل عيادته في الساحل، وانتقل فريق إلى العيادة مسرح الجريمة لإجراء المعاينة وانتدبت الأدلة الجنائي لرفع البصمات. 

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التحقيقات حول جريمة طبيب الساحل المدفون داخل عيادته

كما كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، تفاصيل تحقيقاتها في واقعة مقتل طبيب في عيادته بمنطقة الساحل.

وأوضحت التحقيقات ، أن المجني عليه طبيب يدعى “أ. ص” ، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا طبيب عظام، بمعهد ناصر، ولديه عيادة بمنطقة الساحل، وتم اكتشاف جثته عقب انبعاث رائحة كريهة من العيادة، حيث تبين تردد طبيبا زميلا للطبيب المجني عليه، كان تردد عليه وقتله في عيادته وفر هاربًا، وتم تتبعه وتحديد هويته من كاميرات المراقبة.

طبيب الساحل المدفون داخل عيادته

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب يدعى أسامة توفيق صبور مقتولًا وملقاة داخل العيادة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي ذات الوقت ، استمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وامس  اليوم الثلاثاء ،قد شيع أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية،  جنازة الطبيب الشاب 

وفي وقت سابق ؛قد شكلت فرق بحث جنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته، في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

و كشفت  التحريات؛  بأن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور، كانت قد تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

كما بينت  المعلومات الأولية ؛ بأنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج من العيادة، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونًا داخل عيادته الخاصة.

ومن التحريات تبين ؛هروب طبيب نثير حوله الشكوك بأنه وراء ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

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