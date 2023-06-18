القومي لذوي الإعاقة يطلق التدريب الثاني لعدد من العاملين بوزارة الثقافة

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التدريب الثاني من مشروع "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية"، ويستهدف هذا التدريب تعليم أساسيات لغة الإشارة لعدد من الموظفين في الجهات الثقافية بمحافظتي القاهرة والجيزة ممن تم ترشيحهم من قبل وزارة الثقافة المصرية، ويأتي ذلك وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والوزارة مارس الماضي.

يُعقد التدريب الثاني على فترتين ويستهدف مجموعتين مختلفتين من موظفي الجهات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة المصرية، تكون الفترة الأولى من ١٨ إلى ٢١ يونيو الجاري، بينما الفترة الثانية تكون من ٩ حتى ١٢ يوليو المقبل.

يتناول التدريب عدد من المحاور منها نشأة لغة الإشارة وتطورها ومفهومها، وأسباب الصمم، وأتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ويستعرض التدريب بلغة الإشارة الحروف الأبجدية، وأيام الأسبوع، وعدد من الكلمات العامة الشائعة، والألوان، والأرقام، والتعارف، وأفراد الأسرة، والمحافظات، والأعياد والمناسبات، وعدد من الأماكن، وكذلك عدد من الكلمات الثقافية.

التدريبات للعاملين بوزارة الثقافة

الجدير بالذكر أن مشروع "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والفعاليات الثقافية" يتضمن مجموعة من التدريبات للعاملين بوزارة الثقافة لبناء القدرات في محورين، المحور الأول يختص ببناء القدرات في كيفية إدماج الأشخاص ذوي الاعاقة في البرامج الثقافية، والمحور الثاني يركز على اكساب العاملين أساسيات لغة الإشارة، وخلال شهر مايو المنقضي نظم المجلس تدريب في المحور الأول لمجموعتين مختلفتين من موظفي وزارة الثقافة المصرية بمحافظتي القاهرة والجيزة.