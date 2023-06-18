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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

ياسر الهضيبي: "التعاونيات" تكفل معيشة 3 مليارات مواطن حول العالم

النائب الدكتور ياسر
النائب الدكتور ياسر الهضيبي  رئيس الهيئة البرلمانية

قال النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ،  إن أهمية التعاونيات تأتي في أنها تكفل العيش لـ3 مليار مواطن على مستوى العالم، وتضمن فرص عمل لـ100 مليون عامل على مستوى العالم. 

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تفعيل دور التعاونيات في مصر

واستكمل "الهضيبي" كلمته خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر": أن أهمية التعاونيات تأتي من هذا الأمر، والوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تعظيم دور التعاونيات.

 وأوصى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد؛ بإعادة هيكلة قطاع التعاونيات وتطوير تشريعاته ونشاطه، ورفع نسبة المشاركة مع القطاع الخاص في تمويل المشروعات، وأخيرًا تشديد الرقابة على مجالس إدارات الجمعيات، لأن الفساد في التعاونيات "تجاوز الركب".

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