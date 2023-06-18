عاجل
أول رحلة حج من صنعاء إلى جدة منذ 8 سنوات.. فيديو
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

txt

الرئيس السيسي: "الكباري تسهم في تغيير حياة الناس للأفضل"

txt

وزيرة الهجرة تهنئ "فيبي وصفي" على تكريمها من الرئيس السيسي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء تناول مختلف أوجه العلاقات بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ودور المؤسسة في دعم أولويات التنمية في مصر، لاسيما من خلال الاتفاقية المقرر توقيعها اليوم بين الجانبين، بشأن قيام المؤسسة بتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان التنفيذ الأمثل لوﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وفي ذلك الإطار، ثمن الرئيس الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، خاصةً في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية، مؤكداً في هذا السياق حرص مصر على الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الهيكلية، بما يساعد على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية.

من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون المتميزة بين الجانبين، معربًا عن تطلع المؤسسة لتوقيع اتفاقية دعم برنامج الطروحات المصري، وتقديم المشورة حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقاً لأولويات واحتياجات الحكومة، ومنوهاً في هذا الإطار إلى الجدية الواضحة للدولة في تعزيز انفتاح مناخ الأعمال، وتشجيعها لمؤسسة التمويل الدولية لزيادة البرامج المُشتركة مع القطاع الخاص، لتحفيز دوره في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة على المستوى العالمي، التي تتشابك فيها العديد من الأزمات المركبة والمعقدة لتفرض ضغوطًا كبيرة على معظم دول العالم، مؤكداً استمرار المؤسسة في دورها لدعم التنمية الشاملة في مصر.

مواد متعلقة

نيفين مسعد تثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني

قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس السيسي

د. عبدالسند يمامة: "أختلف مع الرئيس السيسي فى معالجة الملف الاقتصادي"

السيسي: التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية

الرئيس السيسي يشهد رفع العلم على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية
الجريدة الورقية