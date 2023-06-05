الهضيبي : تراجع معدل النمو وارتفاع حجم الدين اكبر معوقات التنمية الاقتصادية

أكد النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باننا في حزب الوفد نرضي عن اداء وزيرة التخطيط لانها من الوزارات القلية المجده، وشدد الهضيبي بان هناك مشكلات ومعوقات متعلقة بخطة التنميه الاقتصاديه اولهم مشكلة تراجع معدل النمو .

واضاف الهضيبي في كلمته في الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة خطة التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للعام المالي 23 / 24 ، بان لابد من اقرار خطة واضحه لمواجهه اثار الاقتصاديه كيفية عودة معدل النمو لطمانه الشعب المصري ، والمشكلة الثانيه تكمن في ارتفاع حجم الدين ولابد من التوقف عن سياسه الاقتراض الا للضروروة واقرار ضوابط لترشيد االنفاق لارتفاع فاتورة الاستيراد لتحقيق الاكتفاؤ الذاتي والتوسع في الانتاج الزراعي

وطالب الهضيبي بالاهتمام بحقوق الانسان وعلي راسها الصحه والتعليم ولابد من ضخ موارد للموازنه حتي يمكن الوفاء بالالتزامات لان الانسان يمكن ان يتحمل الم الفقر ولكن صعب ان يتحمل الم المرض .