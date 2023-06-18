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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. مجدي البدوي: العمل الأهلي من ركائز التنمية المستدامة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مجدي البدوي، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي إن مصر وضعت في رؤيتها ٢٠٣٠، وتضمنت أن العمل الأهلى ركيزة من ركائز التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف البدوي خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلي والمطروح على أجندة لجنة النقابات والعمل الأهلي، أنه لا بد من بحث مشكلات الجمعيات الاهلية، ولا يجب أن ننسى أن الجمعيات الاهلى قامت بدور هام خلال الفترة الماضية خاصة خلال فترة كورونا.

وأكد مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي أنه الهدف من تلك الجلسة هو تحديد رؤية واستراتيجية لتنمية العمل الاهلى في مصر، ونريد من المشاركين مقترحات لتطوير العمل الأهلي.

وأشار إلى أن العمل الأهلى كان له دور في تطوير الخدمة للمواطن وساعد الدولة في ملفات عدة.

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