فوز تحالف من" أجل مصر" فى انتخابات الغرفة التجارية بالبحر الأحمر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة البحر الاحمر التجارية برئاسة محمد الشحات عدلى اليمانى الاصوات التى حصل عليها المرشحين ال١١ المتنافسين على المقاعد السبعة لعضوية مجلس ادارة غرفة البحر الاحمر التجارية دورة ٢٠٢٣/٢٠٢٧

حيث فاز بعضوية مجلس الادارة 7 اعضاء وهم عبد الحميد محمد على احمد وشهرتة عبد الحميد سرحان وحصل على ١١٦٣ صوتا ثم خالد محمد محمود عبدالجليل وشهرتة خالد رضا حصل على ١١٥٧ صوتا ثم انطونيوس صلاح محروس سليمان حصل على ١١٤٩ صوتا ثم علاء حسن عمر حصل على ١١٣٣صوتا وصالح جمال صالح حفنى حصل على ١١٣٣صوتا وحسام حسن عاشور وشهرتة حسام عاشور حصل على ١١٢٣ صوتا وعلى يوسف حمدان على وشهرتة على ضاحى حصل على ١١٢٢صوتا

بينما حصل كل من حمادة قرشى محمد احمدوشهرتة حمادة قرشى على ١٥٢ صوتا وايمن حسنى عيسى محمد حصل على ١١١صوتا ومحفوظ رفاعى قناوى احمد وشهرتة محفوظ الهوارى حصل عل 107 صوتا و محمود محمد حسنين محمد مصطفى وشهرتة عمروحسونة حصل على ٩٠ صوتا .

وجاءت النتيجة السابقة بعد فرز صناديق ٦لجان فى محافظة البحر الاحمر ٣لجان بمدينة الغردقة ولجنة فى كلامن مدن القصير وسفاجا وراس غارب

حيث بلغت عدد الاصوات الصحيحة ١٢٠٥ بطاقة مقابل عدد ٣٤ بطاقة تصويت باطلة

علما ان اجمالى عدد الناخبين المقيدين فى سجلات الغرفة وكان لهم حق الانتخاب ٨٠٥٠ ناخب كافراد او شركات وبلغ عدد التفويضات ١٢٨ تفويضا.