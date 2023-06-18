المشدد 3 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " السيد. ع. الـ"، 36 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش والهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار ، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.