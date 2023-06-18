أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.. شهدت العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد، 18 يونيو 2023، استقرارًا في سعر الصرف بعدد من البنوك، وذلك طبقا لآخر تحديث في أسعار العملات.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 33.22 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 38.83 جنيه للشراء، و39.33 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الفرنك السويسري اليوم 18 يونيو 2023 مسجلا: 33.95 جنيه للشراء، و34.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

استقر سعر الريال السعودى اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم 18 يونيو 2023 مسجلا: 99.45 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.