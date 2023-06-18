عاجل
حقيقة وجود عجز في السلع الغذائية بالأسواق هدوء حذر يسود الأجواء في السودان مع بدء سريان هدنة الـ 3 أيام
الأحد 18 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه.. شهدت العملات الأجنبية والعربية، اليوم الأحد، 18 يونيو 2023، استقرارًا في سعر الصرف بعدد من البنوك، وذلك طبقا لآخر تحديث في أسعار العملات.

txt

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية .. واليوان الصيني بـ4.30 جنيه

txt

أسعار العملات الرقمية.. الكريبتو تترأس بيتكوين في ثورة تصحيح جديدة

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى ، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

أسعار الدولار والعملات الأجنبية

استقر سعر الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث في البنك الأهلي المصري عند نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 33.22 جنيه للشراء، و33.68 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 38.83 جنيه للشراء، و39.33 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الفرنك السويسري اليوم 18 يونيو 2023 مسجلا: 33.95 جنيه للشراء، و34.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

استقر سعر الريال السعودى اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتى اليوم 18 يونيو 2023 مسجلا: 99.45 جنيه للشراء، و100.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم 18 يونيو 2023 مسجلًا: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

سقوط عصابة تزوير العملات في القاهرة

ارتفاع جماعي لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم

الجريدة الورقية