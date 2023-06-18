90٪ الحد الادني للقطاع الطبي و 85٪ للهندسة:

الأعلى للجامعات يعتمد قواعد الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية

وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسى القادم بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذى ترأسه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى أمس بمقر جامعة قناة السويس بحضور رؤساء الجامعات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن المجلس وافق أيضا على قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة «العربية والأجنبية» عام ٢٠٢٣ للالتحاق بالعام الدراسى القادم بذات قواعد التنسيق المعمول بها فى العام الماضى.

وتتضمن الحدود الدنيا أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب، وأن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، على أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

وشملت القرارات أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة. وتقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها «ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافى المصرى من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية».

كما تشمل الإجراءات تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة فى هذا الشأن. ويتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة «العربية - الأجنبية» لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التى يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

كما وافق المجلس على قواعد وإجراءات قبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية «المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا» للالتحاق بالعام الجامعى القادم.