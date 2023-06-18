جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بالفائزين في مسابقة DEBI للروبوتات

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل تخرج الدفعة الثالثة لمبادرة بُناة مصر الرقمية الحاصلين على الماجيستير المهني في مختلف التخصصات التكنولوجية - دفعة شتاء 2023، والتي أطلقتها الوزارة، وذلك بحضور ممثلي الجامعات العالمية والشركات المشاركة في المبادرة. كما حرص سيادته على تسليم الجوائز الأولى للمتسابقين في DEBI Robotics Challenge لتحدي الروبوتات التي أطلقتها مبادرة بناة مصر الرقمية بالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية وشركة "هواوي".

واحتفلت جامعة مصر للمعلوماتية، بالمتسابقين في DEBI Robotics Challenge لتحدي الروبوتات، وهي المسابقة الخاصة بدعم الشباب المهتم بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي ومنحهم فرص تنمية قدراتهم الإبداعية في هذا التخصص، بحضور الدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة، والدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولفيف من الدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة، والسيد جين لوي الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة.

وقام الدكتور عمرو طلعت، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، بتوزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة DEBI Robotics Challenge والتي فاز بها بالمركز الأول والبالغ قيمة جائزته 80 ألف جنيه كل من (اسلام محمود السيد، مصطفى بدر غريب، عبد الرحمن جلال) وحصد الجائزة الثانية البالغ قيمته 60 ألف جنيه كل من (محمد سامر، أحمد أيمن، عبد الله كرم، ومحمود عز الدين) فيما فاز بالمركز الثالث بقيمة 40 ألف جنيه (هشام جمال، أحمد ممدوح، حماس أبو المعالي، ومحمد صبح محمد صبح).

وقدمت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية التهنئة للفائزين مبدية إعجابها بالأفكار والمشاريع التي تم تقديمها، قائلة:" نهنئ الفرق الفائزة في المسابقة، وستواصل الجامعة التزامها ببناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات من خلال التركيز على دعم واحتضان المواهب المحلية وإتاحة موارد تعليم تقنية المعلومات والاتصالات إلى المزيد من الطلاب والخريجين، وذلك برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركائنا في القطاعين العام والخاص من مصر والخارج".

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت "تحدي مبادرة بُناة مصر الرقمية للروبوتات" بالتعاون مع شركة "هواوي" وجامعة مصر للمعلوماتية. وجاءت هذه المسابقة ضمن مسار علوم الروبوتات والأتمتة الخاص بمبادرة بُناة مصر الرقمية وهي منحة مجانية تنفذها وزارة الاتصالات بهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري، حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدداً من المنشآت التعليمية، في سبتمبر 2020.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.