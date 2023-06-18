سوريا ترصد 8 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة

سجلت سوريا، 8 هزات أرضية ضعيفة الشدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسب ما أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء “سانا” عن المركز قوله في بيان إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بسوريا، سجلت حتى الساعة 4.23 من صباح اليوم 3 هزات في تركيا، تراوحت شداتها بين 2.9 و3.7 درجات على مقياس ريختر، و3 هزات في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و2.5 درجة.

وأضاف المركز أن المحطات سجلت أيضًا هزة شمال غرب حماة بـ 5 كم بقدر3.0 درجات، وهزة شمال غرب اللاذقية بقدر 1.5 درجة على مقياس ريختر.

13 هزة أرضية خلال يوم

وأمس السبت، أعلن المركز السورى للزلازل، رصد 13 هزة أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الهزات التي سجلت جاءت ما بين هزة غرب دمشق بـ 3 كيلومترات وبقوة 1.9 درجة، وهزة في البحر المتوسط شمال غرب طرطوس بـ 43 كيلو مترا وبقوة 1.5 درجة.

وسجلت 6 هزات في اسكندرون تراوح قوتها بين 1.4 و3.2 درجة، و4 هزات في تركيا بقدر يتراوح قوتها بين 3.2 و3.5 درجة، وهزة في جزيرة قبرص بقوة 2 درجة.

وفي سياق آخر، تعاني سوريا، من ويلات الحرب، منذ بدء محاولات الإطاحة ببشار الأسد، وحتى الآن، مما أثر بشكل كبير على البيت السوري من الداخل، وتحولت سوريا إلى بلد طارد لأهله، ومصدرًا لللاجئين في العديد من دول العالم.

وقدمت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، لسوريا، لإغاثة شعبها، المغلوب على أمره، لتعلن يوم الثلاثاء الماضي قرارها المفاجئ، بخفض مساعداتها الغذائية، المقدمة لسوريا، بسبب نقص التمويل.

وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي: تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها، أن خفض التمويل لسوريا جاء بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة للغاية، لذا قرر برنامج الأغذية العالمي إعطاء الأولوية لـ 3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية بدلًا من مواصلة المساعدة لـ5.5 مليون شخص ونفاد المساعدات الغذائية تمامًا بحلول أكتوبر 2023.

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في سوريا، كين كروسلي، قوله: «بدلًا من زيادة المساعدات أو حتى الإبقاء على نفس السوية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة نحن نواجه مشهدًا قاتمًا يتمثل في انتزاع المساعدات من الناس في وقت هم في أشد الحاجة إليها».

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