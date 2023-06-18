التراث الشعبي المصري لتنشيط السياحة بالغردقة

تحرص الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الاحمر على تنشيط السياحة بكافة السبل لجذب السائحين على شواطئ الغردقة وزيادة عدد السياح الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم.

وشهدت الغردقة تراث شعبي عبارة عن فلكور وفقرات المولد من كل محافظة تمثل تفاصيل مولد من كل محافظة وذلك بهدف تعريف السائح عادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين والذين تفاعلوا بالرقص على أنغام الموسيقى والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

حيث نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة «مولد شعبي» للسائحين من نزلاء الفنادق يضم صور وفقرات تمثل جميع المحافظات وفقرات فنية مختلفة و متنوعة من ألعاب المولد مثل ألعاب السيرك والمراجيح والتنورة ومسرح العرائس وضرب الودع وفقرات البخور وشرب الجبنة وركوب الخيل وفلكور شعبي ورقص بالطبل و المزمار البلدي وسط فرحة واستمتاع وتفاعل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وكشف نبيل حسين الخبير السياحي ومنظم فعاليات التراث المصري بأن الفعاليات شملت فقرات المولد من كل محافظة، لافتا إلى أنه أكثر من ٣ آلاف مولد تحتفل به مصر عبر مر العصور اعتباراً من العصور القديمة مرورا بالدولة الفاطمية والاموية و العثمانية والمماليك وحتى العصور الحديثة.

وأشار بأن الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي وعمل كل ما هو جديد لجذب السائحين على الشواطئ وأن فكرة المولد جاءت بغرض تعريف السياح الأجانب بالعادات والتقاليد المصرية والمناسبات والاجتماعية خاصة أن السائح الأجنبي دائما شغوف بمصر والمصريين ومعرفة عادات وتقاليد الشعب المصري وكيفية الإحتفال بالأعياد والموالد وحفلات الخطوبة وحفلات الزواج. وحرص السياح الأجانب على المشاركة في فعاليات التراث الشعبي المصري من جنسيات مختلفة من المانيا و التشيك والنمسا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا و سلوفاكيا بولند والتشكيك و سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد