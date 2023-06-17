وزيرة الهجرة تتابع موقف الناجين والمفقودين في حادث غرق مركب اليونان

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في حادث غرق قارب للهجرة غير الشرعية، قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، والذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، ومن بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالى عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين ٤٠٠-٧٥٠ من جنسيات مختلفة، وإجمالى عدد المصريين الناجين٤٣ منهم(٥ قُصر، ٣٨ رجال)، وأنهم شباب ما بين ٢٠-٤٠ سنة من البالغين المصريين، وهناك ٨ يتم التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة تنظيم هجرة غير شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة وهم رهن الاعتقال.

وأضافت وزيرة الهجرة أن إجمالى من تم إنقاذهم ١٠٤ من الجنسيات الأخرى التى تم انقاذها: ١٢ باكستانيًا، ٤٧ سوريًا، 2 من دولة فلسطين، كما تابعت السفيرة سها جندي، أن عدد المفقودين من المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدا، ويتم متابعة الموقف أولا بأول.

وأهابت السفيرة سها جندي بالشباب المصري ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف التي تنظمها الوزارة لإكساب الشباب المهارات والخبرات، التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية أو فرص عمل آمنة بالخارج.

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