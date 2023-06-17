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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

البرازيل تتقدم على غينيا بثنائية في الشوط الأول

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

تقدم منتخب البرازيل على غينيا بثنائية مقابل هدف وحيد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على ملعب RCDE اسبانيول برشلونة في إطار ودي ضمن تحضيرات االمنتخبات خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

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فينيسيوس يواصل مناهضة العنصرية قبل مباراة البرازيل و غينيا

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تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب جولينتون، ثم أضاف اللاعب رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يتمكن اللاعب سيرهو غيراسي من إدراك هدف تقليص الفارق لمنتخب غينيا في الدقيقة 36 من الشوط الأول.

بدأ منتخب البرازيل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: دانيلو - ميليتاو - ماركينيوس - أيرتون لوكاس

خط الوسط: كاسيميرو - جويلينتون - باكيتا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو – ريتشارليسون

منتخب البرازيل يرتدي الزي الأسود لدعم فينيسيوس جونيور

يلعب منتخب البرازيل المباراة بالزي الأسود بالكامل، لأول مرة في تاريخه، وذلك في إطار دعم كتيبة السيليساو لـ فينيسيوس جونيور، نجم المنتخب ونادي ريال مدريد الإسباني، في الحرب ضد العنصرية، التي تعرض لها خلال الموسم الجاري.

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