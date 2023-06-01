البرازيل.. سجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور في “بتروبراس”

قضت المحكمة العليا في البرازيل، بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور (1990-1992) لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة "بتروبراس"، وفق روسيا اليوم.

وكان ثمانية من قضاة المحكمة العشرة صوّتوا الخميس الماضي لصالح إدانة الرئيس الأسبق بالتهم الموجّهة إليه.

أصدرت المحكمة العليا العقوبة بحق المدان، علما أن مقرر المحكمة القاضي إدسون فاشين، كان قد أعلن في أعقاب حكم الإدانة أن العقوبة على التهم التي أدين بها الرئيس الأسبق تصل إلى السجن لمدة 33 سنة.

وكولور (73 عاما) هو أول رئيس برازيلي ينتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.