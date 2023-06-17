فينيسيوس يواصل مناهضة العنصرية قبل مباراة البرازيل و غينيا

إعتزم فينيسيوس جونير لاعب منتخب البرازيل علي مواصلة مناهضة العنصرية داخل ملاعب كرة القدم، وذلك قبل مباراة منتخب بلاده اليوم السبت، في اللقاء الودي الذي يجمعه بغينيا.

فينيسيوس يعتزم مواصلة الحرب ضد العنصرية

وقال فينيسيوس في مؤتمر صحفي اليوم السبت: " أن العنصرية لا تحدث فقط على أرض الملعب أو في إسبانيا فقط بل تحدث في كل مكان، أود أن أشكر كل من دعمني بعد ما حدث في تلك المباراة الأخيرة ضد فالنسيا، خاصة رئيس الفيفا واتحاد بلادي وجميع الأندية في البرازيل وجميع أنحاء العالم، الذين يقفون بجانبي ويمنحونني القوة للمضي قدمًا في هذه المعركة ".

يذكر أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” برئاسة جياني إنفانتينو، محاربة العنصرية ضد التميز داخل لعبة كرة القدم، وذلك بتكوين فريق من اللاعبين يقوده البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

فيفا يحارب العنصرية بفينيسيوس

وقال إنفانتينو رئيس فيفا في اجتماع له مع لاعبي منتخب البرازيل قبل مواجهة نظيره غنيا في أول مباريات حملة محاربة العنصرية: " لا مزيد من كرة القدم وسط العنصرية، يجب أن تتوقف المباريات فورًا عند حدوث ذلك، هذا يكفي، وطلبت من فينيسيوس أن يترأس مجموعة من اللاعبين ستطرح عقوبات ضد العنصرية مشددة أكثر من الإجراءات المطبقة من سلطات كرة القدم حول العالم".

رئيس فيفا يوصي بمحاربة العنصرية

وتابع إنفانتينو: "يجب الإنصات إلى اللاعبين الذين يحتاجون للعمل في بيئة أكثر أمانًا نحن جادون في ذلك، نحتاج إلى عقوبات أشد ولا يمكن التسامح أكثر مع العنصرية في كرة القدم، وبوصفي رئيسًا لفيفا شعرت بالحاجة لذلك".

يذكر أن تعرض فينيسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل ونجم ريال مدريد لإساءات عنصرية، خلال لقاء ريال مدريد ومضيفه فالنسيا في مايو الماضي وهي الحالة العاشرة التي تستهدف اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كما ذكرت رابطة الدوري الإسباني.

ودعم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد زميلهم في فينيسيوس جونيور، قبل انطلاق مباراة فريقهم، أمام نظيرهم رايو فايكانو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدورى الإسباني.