شعبة الأرز تكشف مفاجأة عن الأسعار.. ربنا يهدي التجار (فيديو)

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، إن غرفة صناعة الحبوب توفر كل كميات الأرز للمواطنين بأسعار مناسبة سواء الأرز البلدي أو المستورد.

وأكد رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي " المذاع على فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الأرز في الأسواق المصرية، مضيفا: "مضارب الأرز بها كميات كبيرة ومتوفرة للمواطنين بسعر مناسب".

الأرز المستورد متواجد بـ 20 جنيه والأرز البلدي بـ 23 جنيه

وتابع :"ربنا يهدي بعض التجار الذين يقومون برفع أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه يصل لـ30 جنيها"، معقبا: “الأرز المستورد متواجد بـ 20 جنيه والأرز البلدي بـ 23 جنيه”.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز والحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البورصة العالمية في أغلب السلع الأساسية، شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال شهر مايو، مضيفًا أن هذا الأمر يُترجم على بعض السلعة المتوفر بها أرصدة كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، أن البورصة وفرت أردب القمح بسعر 10 آلاف و600 جنيه، موضحًا أن المستوردين وردوا أردب القمح بسعر 12 ألفا و400 جنيه، بفارق حوالي 20% بالسعر نتيجة تقييم الدولار على حسب الأهواء الشخصية.

وأشار إلى ضرورة زيادة دور البورصة السلعية وإعطاء أولوية الاستيراد في المطاحن، ما يساهم في توفير سعر الخام بنسبة 20%، وبالتالي تنخفض كل مدخلات الدقيق من الخبز والمكرونة، مؤكدًا أن البورصة تعتبر مرآة لانخفاض الأسعار.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأرز نتيجة استغلال موسم حصاد القمح، وتجنب البيع وعدم توصيل الأرز للمضارب أوصل سعر الكيلو من الأرز إلى 32 جنيها، موضحًا أن الوحدات الإنتاجية تُنتج على ضوء سعر الخام، ويتراوح سعر الطن من الأرز الشعير ما بين 15 إلى 16 ألفا، بواقع 25 جنيها لكيلو الأرز الحر، و26 للكيلو المعبأ، ومن المُرشح أن يستمر الانخفاض.

ووجه رسالة للتجار المحتكرين للأرز، قائلًا: «اللي عنده أرز يطلعه وبسرعة ودي آخر فرصة»، مؤكدًا أنه مع خروج كميات الأرز تزامنًا مع انخفاض الطلب سيعمل على مزيد من انخفاض سعره.