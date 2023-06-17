منخفض الهند الموسمي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف خريطة فصل الصيف 2023

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد فصل الصيف 2023، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، قائلة إن الأربعاء المقبل 21 يونيو أول أيام فصل الصيف، إذ تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، ويعد بذلك يوم 21 يونيو هو الأطول نهارًا والأقصر ليلًا في هذا العام.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن فصل الصيف يعتبر هو أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، إذ تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع فى نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خصوصًا في شهري يوليو وأغسطس.

فصل الصيف

وأحيانًا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة في بعض الأحيان.

الأرصاد تقدم مجموعة من النصائح لتجنب حرارة الصيف:

قدم الأرصاد مجموعة من النصائح المهمة لتجنب حرارة فصل الصيف وهى "الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، ارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة فى درجات الحرارة، التواجد فى أماكن جيدة التهوية".

فصل الصيف

كما حذرت من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من فرص زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن المعلنة، متابعة: “يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد”.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدًا الأحد على القاهرة 34 درجة مئوية وتسجل محافظة الإسكندرية 28 درجة مئوية، فيما تصل محافظات جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

فصل الصيف

حالة الطقس غدًا الأحد:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34-22.

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 28-20.

درجات الحرارة على جنوب سيناء 38-27.

درجات الحرارة على شمال الصعيد 36-24.

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 45-29.