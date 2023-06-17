روسيا تشن 37 غارة جوية على الشمال الشرقي باتجاه باخموت

شنت روسيا 37 غارة جوية على مختلف أنحاء أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما يستمر القتال العنيف في الأراضي الأوكرانية، حسب ما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها على فيسبوك ، كانت هناك 22 معركة قتالية خلال اليوم الماضي، وتواصل القوات الروسية تركيز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا ، ويستمر القتال العنيف.

وقال الجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية كانت غير ناجحة في اتجاه نوفوسيليفسكي وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك ، وكذلك بيريستوف في منطقة خاركيف.

وأضاف الجيش الأوكراني إن الهجمات الروسية توقفت بالقرب من بلدتي ستيبوف وأفدييفكا في غرب مدينة دونيتسك ، صدت القوات الأوكرانية الهجمات الروسية في بلدات مارينكا ونوفوميخايليفكا وفوديان، ووشهدت غارات جوية مناطق كراسنوهوريفكا وزولوتا نيفا وبلاهوداتني.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين أن روسيا تواصل القيام بأعمال دفاعية في المنطقتين.

وأوضحت أن القوت الروسية شنت غارة جوية على منطقتي مالا توكماتشكا في منطقة زابوريجيا وكوزاتسكي في منطقة خيرسون.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية نفذت تسع ضربات على قواعد عسكرية روسية ودمرت نظام صاروخي مضاد للطائرات.

180 قذيفة تستهدف بيلغورود الروسية

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات بيلغورود الروسية أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 180 قذيفة على مناطق متفرقة بالمقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتتعرض مقاطعة بيلغورود باستمرار للقصف الأوكراني أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منذ بداية أبريل الشهر الماضي..

وفي وقت سابق، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما على مصفاة "دروجبا" للنفط في المقاطعة.

وقال بوغوماز عبر قناته على "تليغرام": "صدت وحدات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية، ليلاً، في منطقة مدينة نوفوزيبكوفسكي هجوماً للقوات الأوكرانية على مصفاة "دروجبا" للنفط، وبفضل احترافية قواتنا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة".

على وقع تصاعد حدة القتال في أوكرانيا وعمليات الهجوم المضاد، أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن حجم وحدود المنطقة العازلة في أوكرانيا ستعتمد على مدى الأسلحة الأوكرانية، والتي من الضروري تأمين الأراضي الروسية منها.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" ردا على سؤال عما إذا كان قد تم تحديد الحدود المحتملة لمثل هذه المنطقة: "لا، هذا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا، وكلما زادت الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة في أوكرانيا، زادت هذه المسافة، والهدف الرئيسي واضح، حتى لا تطال هذه الأسلحة المواطنين الروس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك موعد نهائي سيبدأ بعده إنشاء مثل هذه "المنطقة العازلة"، أشار بيسكوف إلى أن هذه العملية جارية في الواقع "منذ عام ونصف"، و"لا يمكن أن تكون هناك "منطقة عازلة" جديدة أو قديمة، بل سيكون هناك منطقة واحدة فقط. وهذا تكملة للعمل الذي يتم تنفيذه".

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