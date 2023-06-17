جدل واسع في تركيا.. توقعات جديدة بوقوع زلزال

تحذيرات جديدة خرج بها واحد من أشهر خبراء الزلازل في تركيا، والتي تعد مفاجأة من العيار الثقيل وتسببت هذه التحذيرات في انتشار الرعب والخوف، أثارت جدلًا واسعًا في البلاد بسبب التوقعات من قبل خبراء الزلازل بحدوث زلزال.

زلزال جديد يثير رعب المواطنين في تركيا:

وفجر خبير الزلازل، مفاجأة بتوقعاته لوقوع زلزال منتظر في ولاية ملاطية الواقعة جنوب شرقي البلاد، جراء الهزات المتكررة التي تشهدها تلك المنطقة، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون هناك هزة أرضية جديدة في هذه المنطقة.

وأوضح ناجي غورور، الأكاديمي التركي وخبير الزلازل المعروف، أن الهزات المتكررة في ملاطية تبدو أمرًا طبيعيًا بعد تعرضها لزلزال 6 فبراير المدمر، مشددًا على أنه ولا بد على سكان هذه المنطقة توخي الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الهزات الأرضية المرتقبة بعدما استنفذت المنطقة طاقتها.

وأشار إلى أنه حذر من حدوث صدع ملاطية الواقع شمال وشمال غربي المدينة، مؤكدًا أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت زلزال مرتقب في ملاطية، مطالبًا بضرورة تأمين بيئة مقاومة للكوارث الطبيعية، منوهًا بأن على السكان مطالبة السياسيين والإداريين بتوفير البيئة التي توفر لهم الحماية والمقاومة من أي زلزال.

زلزال تركيا يثير رعب المواطنين.. توقعات جديدة:

وهناك عدد من الخبراء الآخرين عارضوا تحذيراته التي استند فيها على تضرر الصدع المحيط بولاية ملاطية، مؤكدًا أحد خبراء الزلازل، أنه لا يمكننا التنبؤ بازدياد احتمال حدوث زلزال في ملاطية من خلال النظر إلى الهزات الارتدادية فقط، ولكن هناك عوامل وأسباب أخرى يجب النظر إليها، موضحًا أنه وفي علم الزلزال لا يحدث تنبؤ بموعد حدوث الزلزال.

تعرضت الكثير من البلدان حول العالم، اليوم الجمعة، إلى هزات أرضية "زلازل" بدرجات مختلفة على مقياس ريختر، آخرها فرنسا.

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يبدو أن تنبؤات الفلكيين والعرافين ستكون محل اهتمام الفترة المقبلة بعد تطابقها مع ما يحدث من تعرض الكثير من بلدان العالم لهزات أرضية خلال الفترة الماضية.