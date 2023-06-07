الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. زلزال قوي يضرب تركيا

زلزال
زلزال

 أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، وقوع زلزال قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر في مدينة أدرنة التركية.

 

 وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال وقع على عمق 10.42 كيلو متر.

 

 وكانت وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

 

 كما وقع صباح اليوم، زلزال بقوة 3.7 درجة بمنطقة الإصلاح في ولاية غازي عنتاب.

 

 وأوضحت، إدارة الكوارث والطوارئ في بيان لها، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:07، ويبلغ عمق الزلزال 13.13 كيلومتر.

 

 

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